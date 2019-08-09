Суд простил: сибирячка устроила шопинг с чужой картой

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-09T11:44:43+03:00

Женщина потратила с найденной кредитки 2935 рублей, но легко отделалась

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В суда Советского района поставили точку в деле сибирячки, которая решила отправиться за покупками с чужой кредиткой.

Началась история с того, что женщина нашла банковскую карту возле торгового центра. Но вместо того, чтобы попытаться разыскать владельца или обратиться в банк, сибирячка устроила шопинг.

— Женщина посетила аптеку « Сибирское здоровье», магазин косметики и парфюмерии «Ив Роше», продуктовый магазин «Добрянка» и купила продукцию в кондитерской «Кузина», — пишут в постановлении суда Советского района.

На поход по магазинам у сибирячки ушло полтора часа. За это время она смогла потратить 2 тысячи 935 рублей. В конце она просто выкинула карту.

На суде обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Всю уголовную ответственность с жительницы Новосибирска сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU