Поймали у забора: охранники скрутили жулика, воровавшего трубы
Бдительный охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресек факт хищения металла и задержал нарушителя.
В г. Куйбышеве Новосибирской области охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Владимир Лисов, находясь на дежурстве, по камерам видеонаблюдения заметил, как неизвестный мужчина перелез через забор и таким образом незаконно проник на территорию охраняемого объекта.
Далее нарушитель начал перекидывать через ограждение металлический лом: два обрезка трубы и пластину из чугуна.
За этим деянием он и был задержан охранником Лисовым.
Мужчина пояснил, что металл хотел украсть и потом сдать во вторчермет.
Гвардеец передал задержанного сотрудникам Куйбышевского отдела полиции.
В настоящее время материал находится на рассмотрении в службе участковых инспекторов.
Устанавливается сумма ущерба, который мог наступить, если бы металлолом удалось украсть.
ИСТОЧНИК KP.RU