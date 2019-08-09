2019-08-09T10:30:33+03:00
Общество

Поймали у забора: охранники скрутили жулика, воровавшего трубы

Вора сразу же передали полиции
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Охрана вовремя поймала жулика. Фото: Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.Охрана вовремя поймала жулика. Фото: Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.
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Бдительный охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресек факт хищения металла и задержал нарушителя.

В г. Куйбышеве Новосибирской области охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Владимир Лисов, находясь на дежурстве, по камерам видеонаблюдения заметил, как неизвестный мужчина перелез через забор и таким образом незаконно проник на территорию охраняемого объекта.

Далее нарушитель начал перекидывать через ограждение металлический лом: два обрезка трубы и пластину из чугуна.

За этим деянием он и был задержан охранником Лисовым.

Мужчина пояснил, что металл хотел украсть и потом сдать во вторчермет.

Гвардеец передал задержанного сотрудникам Куйбышевского отдела полиции.

В настоящее время материал находится на рассмотрении в службе участковых инспекторов.

Устанавливается сумма ущерба, который мог наступить, если бы металлолом удалось украсть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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