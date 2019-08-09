«Осторожно, рыбку не поймай»: Митя Фомин показал фото без нижнего белья
Митя Фомин, солист группы «Hi-Fi», родившийся в Новосибирске, порадовал фанатов новым снимком. В своем instagram артист показал всем интересующимся свою «пятую точку» без нижнего белья. Фото получилось цензурным, так как во время съемки Митя находился в воде. В руке артиста при этом находился бокал шампанского.
— А вы когда-то пили голышом? — задорно спросил своих подписчиков Фомин.
Снимок собрал около трех тысяч лайков, многие решили пошутить над певцом и его любовью к откровенным снимкам:
— Так... фото голого торса мы видели, фото в трусах мы видели, фото без трусов в воде видим, следующее фото, похоже, будет просто без трусов. Или как там по плану?
— Марья Ивановна, а Митя без трусов плавает!
— Осторожно, рыбку не поймай.
Часть подписчиков пожурила Фомина за заплыв с алкоголем, ведь это опасно для жизни, подобный пример подавать молодежи не стоит.
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ИСТОЧНИК KP.RU