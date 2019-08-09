2019-08-09T05:44:06+03:00
Звезды

«Осторожно, рыбку не поймай»: Митя Фомин показал фото без нижнего белья

Артиста поругали за купание с алкоголем
Екатерина Иванова
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Митя Фомин устроил заплыв без всего, но с бокалом. Фото: www.instagram.com/mf_agent/Митя Фомин устроил заплыв без всего, но с бокалом. Фото: www.instagram.com/mf_agent/
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Митя Фомин, солист группы «Hi-Fi», родившийся в Новосибирске, порадовал фанатов новым снимком. В своем instagram артист показал всем интересующимся свою «пятую точку» без нижнего белья. Фото получилось цензурным, так как во время съемки Митя находился в воде. В руке артиста при этом находился бокал шампанского.

— А вы когда-то пили голышом? — задорно спросил своих подписчиков Фомин.

Снимок собрал около трех тысяч лайков, многие решили пошутить над певцом и его любовью к откровенным снимкам:

— Так... фото голого торса мы видели, фото в трусах мы видели, фото без трусов в воде видим, следующее фото, похоже, будет просто без трусов. Или как там по плану?

— Марья Ивановна, а Митя без трусов плавает!

— Осторожно, рыбку не поймай.

Часть подписчиков пожурила Фомина за заплыв с алкоголем, ведь это опасно для жизни, подобный пример подавать молодежи не стоит.

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Подписчики спросили у артиста: "Зачем ты туда носков напихал?", у других снимок вызвал восхищение (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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