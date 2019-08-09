Сбил ребенка и скрылся: в Новосибирске ищут водителя «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 04:43 2019-08-09T04:43:48+03:00

Мальчик находится в больнице, у него шок и, возможно, сотрясение

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В Новосибирске требуется помощь очевидцев, на перекрестке Гоголя и Ипподромской черный Mercedes-Benz наехал на ребенка и даже не притормозил, скрывшись с места ДТП. Взрослые успели разглядеть только цифры на номере машины — 931. Мальчику 11 лет, он находится в больнице на дообследовании.

— У ребенка шок, также есть подозрение на сотрясения, — рассказывают близкие.

Помощь очевидцев потребовалась, так как по базе правоохранители не смогли найти совпадений по цифрам номера и марки автомобиля.

— По этим данным бьются только грузовые машины, — говорят родственники мальчика.

Если вы видели происшествие и запомнили больше данных об автомобиле, или знаете, кто мог находиться за рулем во время столкновения, сообщите об этом в полицию по номерам: (383) 232-23-51, 232-23-21.

Напомним, также в региональной ГИБДД ищут очевидцев ДТП, которое случилось 7 августа на перекрестке Ватутина и Котовского. Водитель черного мотоцикла сбил женщину и скрылся, уехав в направлении улицы Широкой.

ИСТОЧНИК KP.RU