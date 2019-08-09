«Это метеорит упал?»: новосибирцев напугал сильный грохот
Сообщения о толчке и грохоте начали появляться на сервисе «Яндекс Район» накануне вечером, около 23 часов. Сильный грохот услышали жители домов на улице Кропоткина, 98, Михаила Перевозчикова, 3/1, на улице Дачная, а также другие горожане, живущие рядом с площадью Калинина.
— Где-то в 22-23 часа в районе Кропоткина прогремел взрыв. Взрывной волны не было, но звук был очень громкий!
— Слышала грохот, видела облачко после, мне показалось, что это было в районе Тимирязевского сквера.
— Кто-то видел, что был залп салюта, но разово. Бабахнуло знатно. У некоторых авто даже сигнализация сработала. Даже не верится, что это был салют.
— Еще и на несколько секунд зеленым светом залило комнату. На салют совсем не похоже.
— У меня после грохота в комнате гравитация исчезла.
— Может быть это метеорит упал? — делятся впечатлениями и гадают сибиряки.
КП-Новосибирск обращается в управление МЧС за разъяснением происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU