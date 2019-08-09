2019-08-09T03:59:17+03:00
Происшествия

«Это метеорит упал?»: новосибирцев напугал сильный грохот

В основном о толчке и шуме говорят жители Заельцовского района, некоторые увидели свечение
Екатерина КОМЯКОВА
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Грохот услышали жители Заельцовского района, большинство сообщений поступило от тех, кто находился рядом с площадью Калинина.Грохот услышали жители Заельцовского района, большинство сообщений поступило от тех, кто находился рядом с площадью Калинина.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сообщения о толчке и грохоте начали появляться на сервисе «Яндекс Район» накануне вечером, около 23 часов. Сильный грохот услышали жители домов на улице Кропоткина, 98, Михаила Перевозчикова, 3/1, на улице Дачная, а также другие горожане, живущие рядом с площадью Калинина.

— Где-то в 22-23 часа в районе Кропоткина прогремел взрыв. Взрывной волны не было, но звук был очень громкий!

— Слышала грохот, видела облачко после, мне показалось, что это было в районе Тимирязевского сквера.

— Кто-то видел, что был залп салюта, но разово. Бабахнуло знатно. У некоторых авто даже сигнализация сработала. Даже не верится, что это был салют.

— Еще и на несколько секунд зеленым светом залило комнату. На салют совсем не похоже.

— У меня после грохота в комнате гравитация исчезла.

— Может быть это метеорит упал? — делятся впечатлениями и гадают сибиряки.

КП-Новосибирск обращается в управление МЧС за разъяснением происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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