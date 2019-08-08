«Там остались трое котят с мамой»: зоозащитники спасают животных из подвала музшколы

СЕГОДНЯ 20:39 2019-08-08T20:39:13+03:00

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Новосибирским зоозащитникам удалось забрать еще несколько кошек из подвала дома, где находится Детская музыкальная школа №2. Спасенные животные пока еще не совсем привыкли к своему новому окружению и только учатся доверять людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724930" frameborder="0"></iframe> Крохотная кошечка по имени Микелла теперь под чутким присмотром зоозащитников.

— Нам удалось спасти оттуда 8 кошек, еще пока в подвале остались трое котят вместе со своей мамой, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск зоозащитница Татьяна Николаева. — На открытой территории поймать животное гораздо проще, а среди стен, труб и прочих темных закутков звери могут хорошо спрятаться.

Волонтеры планируют позже закрыть входы в подвал решетками, чтобы животные больше не могли там поселиться. Но для этого нужно будет забрать оттуда оставшихся бедолаг.

Многие животные еще не могут полностью доверять людям, но уже проявляют к волонтерам интерес. Фото: Татьяна Николаева

— Мы еще планируем приехать в этот подвал, чтобы забрать оттуда последних кошек, — пояснила Татьяна Николаева. — А для того, чтобы поставить там решетки, нам нужно еще договориться об этом со старшей по дому, поскольку такие вопросы можно решать только с помощью жильцов.

Сейчас главная проблема для зоозащитников — это найти всем спасенным животным места в передержках и достаточное количество корма, чтобы создать для них благоприятные условия для жизни. Если вы хотели бы чем-то помочь волонтерам приюта «Кошачье Царство» в уходе за спасенными котятами, то вы можете связаться с ними по горячему телефону 7-903-049-00-38.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724927" frameborder="0"></iframe> Кошки, спасенные из подвала, учатся доверять людям и привыкают к новой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU