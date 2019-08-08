Тапок виноват: новосибирец попал в аварию из-за слетевшего сланца

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-08T19:34:50+03:00

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Серьезная авария произошла на улице Хилокской в Новосибирске: там столкнулись две иномарки. Очевидца рассказали об этом на странице паблика новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- От удара у Mazda Familia пострадала правая часть, а у пикапа Ford повреждены правое крыло, бампер и разбита фара, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы добавляют красок в этот рассказ: оказывается, у водителя Mazda Familia застрял сланец, поэтому он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. И эта деталь вызвала волну обсуждений в соцсетях:

- Вот не зря в автошколе тысячу раз повторяют, что на шпильке и в сланцах не рекомендуется управлять авто, - пишет Олеся Павлова.

- Нажимать на газ надо в нормальной обуви, а не в сланцах, - отметил Юрий Мартюшов.

- В силу большого размера ноги, я в обуви не чувствую ни педаль тормоза, ни газа. Самое оптимальное босиком быть - тогда всё чувствуется, - прокомментировал подписчик Silver Jeins.

ИСТОЧНИК KP.RU