2019-08-08T19:34:50+03:00
Происшествия

Тапок виноват: новосибирец попал в аварию из-за слетевшего сланца

К счастью, никто серьезно не пострадал
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
Авария произошла на улице Хилокской.Авария произошла на улице Хилокской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла на улице Хилокской в Новосибирске: там столкнулись две иномарки. Очевидца рассказали об этом на странице паблика новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- От удара у Mazda Familia пострадала правая часть, а у пикапа Ford повреждены правое крыло, бампер и разбита фара, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы добавляют красок в этот рассказ: оказывается, у водителя Mazda Familia застрял сланец, поэтому он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. И эта деталь вызвала волну обсуждений в соцсетях:

- Вот не зря в автошколе тысячу раз повторяют, что на шпильке и в сланцах не рекомендуется управлять авто, - пишет Олеся Павлова.

- Нажимать на газ надо в нормальной обуви, а не в сланцах, - отметил Юрий Мартюшов.

- В силу большого размера ноги, я в обуви не чувствую ни педаль тормоза, ни газа. Самое оптимальное босиком быть - тогда всё чувствуется, - прокомментировал подписчик Silver Jeins.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирцы выйдут на митинг против «пивнушки»
«Плюну в каждого!»: отповедь русской Барби растрогала Инстаграм
«Хотят «лапки» отрезать»: друга школьницы-живодерки травят в соцсетях
«Кому они мешали?»: новосибирцы против закрытия шашлычных в парках
В Новосибирске пропал хромой мужчина
Друг музыканта Максима Покровского умер от укуса клеща в Новосибирске
Смешно и мило: сибирячка показала, как выглядит тату на беременном животе
Камеры ГИБДД: полный список, где находятся в Новосибирской области
В новосибирском зоопарке родились дальневосточные котята
Врача, который пожаловался на низкие зарплаты, обвиняют в мошенничестве
Новосибирские коллекторы тайно записывали разговоры с должниками
Копия мамы: Пелагея показала трогательное видео с дочкой
Такой маленький, а уже инженер!
Страхование жилья: во сколько обойдется новосибирцам в 2019 году
«Скорая ехала 5 часов, папа умер»: житель маленького села подал в суд на районную больницу
Сибиряки создали петицию против школьниц, расчленивших кота
Школьница-живодерка, убившая кота, продавала в интернете черепа
Грузовик «обнял» «Тойоту»: в Пашино из-за аварии сейчас не проехать
Умер в день рождения: сибиряка застрелил его сосед из-за громкой музыки
Поссорился с другом: приставы забрали у сибиряка «Лексус» за просроченный долг
«Разбил машину, но спас жизнь людям»: грузовик с песком влетел в яму
Новосибирские охранники предотвратили два пожара и 12 краж
Пошла ржавенькая: сибиряки вынуждены пить «цветную» воду
Владелец детского центра заплатит 105 тысяч за сломанную ногу мальчика
Красота какая: новосибирцы увидели двойную радугу
В Новосибирске банкомат забирал деньги у богатых и отдавал бедным
В Новосибирске появилось 70-метровое колесо обозрения
Всемирный день кошек: в новосибирском зоопарке гостям сделают аквагрим