Новосибирцы выйдут на митинг против «пивнушки»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-08T19:42:33+03:00

Новосибирцы выйдут на митинг с требованием закрыть магазин, в котором круглосуточно продают алкоголь. Фото: ОО "У нас на Шлюзе"

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Новосибирцы выйдут на митинг с требованием запретить магазину на улице 2-я Миргородская круглосуточно продавать алкоголь. Само заведение открылось весной 2019 года и объявило себя закусочной, а значит, по закону имеет право не соблюдать временные ограничения на продажу спиртного. И теперь жители рядом стоящих домов просто не могут спать по ночам из-за постоянных шума.

- Несмотря на то, что они называют себя общепитом, у них внутри нет ни туалета, ни одного столика, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск местный житель Владимир Борисов. – Поэтому все их посетители обычно предпочитают пить купленный там алкоголь прямо на улице. А это буквально под нашими окнами! Практически ежедневно по ночам слышны крики и шум, иногда случаются драки. А по выходным «собрания» таких компаний – это вообще обязательное мероприятие. Ночью не уснуть, а ведь многим на работу с утра.

В магазине, который называет себя закусочной, нет ни одного столика. Фото: ОО "У нас на Шлюзе"

Периодические вызовы полиции толком ни к чему не приводят. Как утверждают люди, правоохранители просто приезжают, иногда делают дебоширам выговор и на этом все. Поэтому возмущенные жильцы обратились за помощью к местным общественникам.

- Чтобы у нас была возможность принять наиболее правильное решение в этой ситуации, мы решили организовать такой вот митинг, - рассказала КП-Новосибирск Светлана Каверзина, член общественной организации «У нас на Шлюзе». – Мы хотим не только привлечь к этой проблеме больше внимания, но и обсудить ее с людьми, имеющими разные точки зрения.

Предварительное число участников митинга - 40 человек. Среди них будут члены общественной организации «Трезвый город», общественники из Новосибирска. Также на площадке перед магазином, где и пройдет это мероприятие 9 августа в 19:00, будет работать так называемый «открытый микрофон», где любой желающий сможет выразить свою точку зрения.

- После этого митинга, мы хотим прийти к какому-то единому решению, чтобы понять, с каким предложением мы готовы выйти к представителям Законодательного собрания Новосибирской области, - пояснила общественница. – Возможно, мы будем настаивать на том, чтобы закрыть это заведение, а возможно просто на том, чтобы прекратить продажу там алкоголя по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU