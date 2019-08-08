«Плюну в каждого!»: отповедь русской Барби растрогала Инстаграм

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-08T17:21:01+03:00

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Юлия Кригер, которую британские СМИ назвали русской Барби, ответила всем своим хейтерам. Они постоянно упрекали сибирячку в том, что она слишком худая. Модель разместила на своей странице в Instagram честный пост, в котором она утверждает, что люди, которые судят других только по внешности, выглядят очень глупо.

- С чего вообще какой-то абстрактный человек решает, что именно его видение мира является истиной? С небес-то спускайтесь, - пишет Юлия Кригер. - У меня характер такой, даже если весь мир против меня обернется, я не поленюсь и каждому плюну вдогонку.

Девушка говорит, что такие замечания только смешат ее и никаких чувств больше не вызывают.

- Давно пора понять, что посторонний человек вам ничего не должен, а ваша личная неприязнь - только ваши проблемы, - отрезала Барби.

Но среди подписчиков нашлись и те, кто поддержал Юлию и постарался успокоить красавицу в комментариях:

- Хорошая у вас фигура.

- Умничка! Ты мне нравишься вся, образ нежный и тонкий.

- Этот пост как никогда в тему, - пишут комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU