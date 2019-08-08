«Кому они мешали?»: новосибирцы против закрытия шашлычных в парках

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-08T15:29:10+03:00

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Новость о закрытии шашлычных в парках вызвала жаркие споры в эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск». Напомним, о том, что из некоторых парков исчезнут мангалы, заявила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. Вот, что говорят наши слушатели:

- В первую очередь, люди приходят в парк отдохнуть, а не поесть. Перед тем, как идти гулять, мы своих детей кормим дома и сами кушаем. Я не против мороженого или сладостей в парках, но для шашлыков нужны более подходящие места, - прокомментировала радиослушатель Комсомольской правды. Новосибирск Надежда Владимировна.

- Меня всегда смущают призывы запрещать и не пускать, но в такой ситуации у меня создалось впечатление, что наши власти только и умеют запрещать, причем в тех местах, где им не сильно чревато, - высказал своё мнение радиослушатель Комсомольской правды. – Я часто хожу по Центральному рынку и, почувствовав запах, сразу самому хочется поесть шашлычка.

– Я отношусь к шашлычным точкам в парках нормально. Более того, я считаю, что власти могут сейчас выгнать шашлычников и поставить свои точки, - отмечает слушать радиостанции Артур.

- Ничего в парке «Берёзовая роща» никому не мешает. Всё там облагорожено. Нигде там ничего не воняет, но что за ерунда? Кому-то приснилось, и теперь давайте всё запретим, - говорит участник дискуссии радиостанции. – Я сам прихожу в парк и внучку угощаю шашлыком. Это же хорошо. Никакой вони и дыма там нет.

- Мы курим за углами, теперь и шашлыки будем кушать также. Я думаю так и будет. Ели здесь шашлычники хотя бы на виду и можно проверить мясо, - сказал ещё один радиослушатель станции «Комсомольская правда. Новосибирск».

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Анна Терешкова: из новосибирских парков уберут шашлычные

- Мы регулярно получаем жалобы от горожан на наличие в центре города шашлычных. Особенно людям не нравится, когда шашлыки жарят в общественных местах – в парках культуры и отдыха, - сообщила в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU