2019-08-08T15:18:38+03:00
Общество

В Новосибирске пропал хромой мужчина

О его местонахождении ничего не известно с 6 августа
Алена КУЛЕШОВА
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Волонтеры ищут пропавшего 6 августа мужчину в кепке и сланцах. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"Волонтеры ищут пропавшего 6 августа мужчину в кепке и сланцах. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск ищут пропавшего мужчину: Примакова Олега Викторовича. Его местонахождение не известно с 6 августа. Предположительно, пропавший может находиться в Ленинском районе.

— Приметы: рост 166 сантиметров, полное телосложение, русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке. — Также известно, что пропавший хромает на правую ногу.

На момент своего исчезновения мужчина был одет в синие спортивные штаны, синюю футболку и темно-синюю кепку. На ногах у пропавшего были голубые сланцы.

Как утверждают волонтеры, мужчина может находиться в разных районах города. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковой отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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