2019-08-08T16:03:47+03:00
Общество

«Хотят «лапки» отрезать»: друга школьницы-живодерки травят в соцсетях

Подросток уверяет, что не причастен к преступлениям
Анна ПАШАГИНА
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Парню угрожают расправой.Парню угрожают расправой.Фото: СОЦСЕТИ
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Друга школьницы Лены*, которую обвиняют в убийстве кота Мартина, травят за дружбу с ней. Об этом молодой человек рассказал корреспонденту КП-Новосибириск.

— Мне пишут угрозы, что причинят мне такую же боль, как я делал животным и так далее. Обещают «лапки» отрезать. Хотя я уже больше года не общаюсь с Леной и ничего не знаю о ее жизни сейчас, — рассказал знакомый Лены*.

Про молодого человека говорят, что он отлавливал кошек и отдавал своей подруге на продажу.

— Нет, нет и еще раз нет! Я всегда был зоозащитником и волонтером. Помогал одному из городских приютов, — говорит парень.

Если травля не закончится, подросток хочет обратиться в полицию.

Напомним, что кота Мартина нашли в мусорном баке без кожи на голове и с отрубленными лапами. В жестоком убийстве обвиняют новосибирских школьниц. Жители Академгородка составили петицию и требуют наказать малолетних извергов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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