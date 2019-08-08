«Хотят «лапки» отрезать»: друга школьницы-живодерки травят в соцсетях
Друга школьницы Лены*, которую обвиняют в убийстве кота Мартина, травят за дружбу с ней. Об этом молодой человек рассказал корреспонденту КП-Новосибириск.
— Мне пишут угрозы, что причинят мне такую же боль, как я делал животным и так далее. Обещают «лапки» отрезать. Хотя я уже больше года не общаюсь с Леной и ничего не знаю о ее жизни сейчас, — рассказал знакомый Лены*.
Про молодого человека говорят, что он отлавливал кошек и отдавал своей подруге на продажу.
— Нет, нет и еще раз нет! Я всегда был зоозащитником и волонтером. Помогал одному из городских приютов, — говорит парень.
Если травля не закончится, подросток хочет обратиться в полицию.
Напомним, что кота Мартина нашли в мусорном баке без кожи на голове и с отрубленными лапами. В жестоком убийстве обвиняют новосибирских школьниц. Жители Академгородка составили петицию и требуют наказать малолетних извергов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибиряки создали петицию против школьниц, расчленивших кота
Они требуют наказать подростков за жестокость (подробнее)
«Из ее квартиры вынесли мертвых белок»: в доме школьницы, расчленившей кошку, прошел обыск
Соседи утверждают, что девочка занималась таксидермией(подробнее)
«Думаем, мстить начнет»: соседи боятся девочку, которая расчленила кота
По рассказам новосибирцев, она живет в квартире одна(подробнее)
«Твари какие-то»: новосибирские школьницы расчленили кота, чтобы продать его череп
Одна из девушек живет рядом с хозяйкой расчлененного животного(подробнее)
Ее хобби - убивать: школьница-живодерка украла соседского кота, чтобы сделать из него чучело
Девочка из Новосибирска вместе с подружкой убила животное, но с ней не спешат разбираться полицейские(подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU