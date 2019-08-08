2019-08-08T14:54:15+03:00
Общество

Друг музыканта Максима Покровского умер от укуса клеща в Новосибирске

Об этом лидер группы «Ногу свело!» сообщил на своей странице
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске умер друг лидера группы "Ногу свело". Фото: соцсети Макса ПокровскогоВ Новосибирске умер друг лидера группы "Ногу свело". Фото: соцсети Макса Покровского
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Друг музыканта Макса Покровского скончался в одной из больниц Новосибирска. О смерти Влада Лабецкого своего друга сообщили в соцсетях Татьяна Бульонкова и сам лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский. В среду, 7 августа, мужчина умер в реанимации от тяжелой формы клещевого энцефалита. Судя по всему, его укусил клещ во время прогулки по городу.

— Для нас он был не только преданным поклонником группы, но и нашим настоящим другом, — написал на своей странице Вконтакте Макс Покровский. — Он был исключительно светлым и позитивным человеком, который всегда готов придти на помощь.

Прощание с мужчиной состоится в пятницу, 9 августа в Новосибирском крематории.

— Он всегда был готов поддержать нас и прийти на помощь, — вспоминает музыкант. — Покойся с миром, наш дорогой…

ИСТОЧНИК KP.RU

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