Смешно и мило: сибирячка показала, как выглядит тату на беременном животе

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-08T14:45:54+03:00

Фото татуировки до и во время беременности. Фото: Ирина АРХИПОВА

Девушка признается, три года назад она даже не задумывалась о том, что может случиться с татуировкой [фото]

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Веронике Красавиной 21 год, она находится в положении, сейчас на шестом месяце беременности. На своей страничке в соцсетях будущая мама выложила фотографии с оголенным пузиком, в глаза бросается татуировка на самом округлом месте.

— Татуировку я сделала в 18 лет, тогда даже не задумывалась о том, что с ней станет во время беременности, детей тогда я не планировала, — рассказывает девушка. — За тату я не переживаю, оно не расплывется, так как сделано у хорошего мастера.

На рисунке изображена летучая мышь, своей эстетичности картинка не утратила, только если мышка чуть-чуть увеличилась в размерах.

— Мастер сказал, что позже можно будет немного откорректировать мышь, и все будет как прежде. Конечно, это можно будет сделать не сразу, а только когда малышу исполнится год.

Своим примером Вероника как бы ответила всем скептикам на вопрос: «А ты подумала, что будет с твоей татухой, если ты потолстеешь и постареешь».

На рисунке - летучая мышь, она немного увеличилась в размере. Фото: Ирина АРХИПОВА

ИСТОЧНИК KP.RU