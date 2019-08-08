Смешно и мило: сибирячка показала, как выглядит тату на беременном животе
Веронике Красавиной 21 год, она находится в положении, сейчас на шестом месяце беременности. На своей страничке в соцсетях будущая мама выложила фотографии с оголенным пузиком, в глаза бросается татуировка на самом округлом месте.
— Татуировку я сделала в 18 лет, тогда даже не задумывалась о том, что с ней станет во время беременности, детей тогда я не планировала, — рассказывает девушка. — За тату я не переживаю, оно не расплывется, так как сделано у хорошего мастера.
На рисунке изображена летучая мышь, своей эстетичности картинка не утратила, только если мышка чуть-чуть увеличилась в размерах.
— Мастер сказал, что позже можно будет немного откорректировать мышь, и все будет как прежде. Конечно, это можно будет сделать не сразу, а только когда малышу исполнится год.
Своим примером Вероника как бы ответила всем скептикам на вопрос: «А ты подумала, что будет с твоей татухой, если ты потолстеешь и постареешь».
На рисунке - летучая мышь, она немного увеличилась в размере. Фото: Ирина АРХИПОВА
ИСТОЧНИК KP.RU