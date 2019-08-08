Врача, который пожаловался на низкие зарплаты, обвиняют в мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-08T13:31:09+03:00

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В Новосибирске возбуждено уголовное дело на главу местного отделения «Альянса врачей» Романа Салова. В июне этого года он, будучи заведующим ортопедическим отделением новосибирской Клинической стоматологической поликлиники №2, заявил о невыносимых условиях труда медиков, старом оборудовании и низкой заработной плате. Сам Салов уверял, что получает в общей сложности 27−28 тысяч рублей в месяц.

- Я бы зашел в свой кабинет и не стал бы там лечиться. Честно, - говорил на камеру врач.

Однако, проверка, которую провели чиновники областного Минздрава, показала обратное.

— Его средняя зарплата за пять месяцев с января по май этого года составила более 65 тысяч рублей, а в 2018 году средняя заработная плата составила около 82 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в региональном Министерстве здравоохранения.

Проверяли поликлинику и силовики — оперативные сотрудники отдела полиции №3 «Заельцовский» заинтересовались бухгалтерией. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело против Романа Салова. Врач-активист обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

— Предоставил в отдел кадров поддельное удостоверение №214 от 29.05.2012 о присвоении ему высшей квалификационной категории по специальности «Соматология ортопедическая», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, копия которого имеется в редакции КП-Новосибирск. — На основании указанного документа, в течении 2012-2017 года Салову Р.Н. дополнительно начислялась и выплачивалась надбавка к заработной плате, в результате чего Министерству здравоохранения Новосибирской области причинен имущественный вред в сумме 233 854 рублей 97 копеек.

Если вина 46-летнего врача будет доказана, ему грозит штраф от ста до пятисот тысяч рублей, либо колония на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU