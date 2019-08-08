2019-08-08T13:29:37+03:00
Общество

Новосибирские коллекторы тайно записывали разговоры с должниками

Пятерых сотрудников агентства уволили после визита прокуратуры
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Несколько коллекторов уволено после прокурорской проверки.Несколько коллекторов уволено после прокурорской проверки.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Прокуратура нашла множество нарушений в компании с говорящим названием – «Единое коллекторское агентство».

Сотрудники тайно записывали телефонные разговоры с должниками, называли имена неплательщиков другим людям. А еще коллекторы сами... не выплачивали долги.

После прокурорской проверки в агентстве прошла чистка кадров.

- Четырем сотрудникам организации объявлен выговор, а с четырьмя специалистами по работе с клиентами и одним руководителем группы расторгнуты трудовые договоры, - рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Анна Загайко.

Еще против компании возбудили административное дело. Агентству грозит штраф до пятисот тысяч рублей. Либо суд может закрыть компанию на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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