Копия мамы: Пелагея показала трогательное видео с дочкой

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-08T13:20:51+03:00

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Популярная российская певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, совсем недавно начала публиковать в соцсетях информацию о своей подросшей дочери, которой недавно исполнилось два года. Но, несмотря на это, маленькая Таисия уже успела завоевать любовь пользователей интернета. А совсем недавно певица выложила на своей странице в Instagram видео, где ее дочка гуляет в контактном зоопарке.

— Просим Таисию сказать «пони», но пока у нее выходит только лаконичное «кони», — подписала Пелагея пост в Instagram.

Подписчики певицы не смогли остаться равнодушными к такой трогательной прогулке. В комментариях под видео многие отметили, что малышка пошла в свою маму не только внешностью, но и характером:

— Лапочка-дочка — просто копия мамы!

— Маленькая Пелагеюшка.

— А голос у девочки сильный, далеко пойдет!

— Эмоциональностью Таисия в маму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724826" frameborder="0"></iframe> Дочка Пелагеи, гуляющая по зоопарку, умилила соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU