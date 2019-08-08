Копия мамы: Пелагея показала трогательное видео с дочкой
Популярная российская певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, совсем недавно начала публиковать в соцсетях информацию о своей подросшей дочери, которой недавно исполнилось два года. Но, несмотря на это, маленькая Таисия уже успела завоевать любовь пользователей интернета. А совсем недавно певица выложила на своей странице в Instagram видео, где ее дочка гуляет в контактном зоопарке.
— Просим Таисию сказать «пони», но пока у нее выходит только лаконичное «кони», — подписала Пелагея пост в Instagram.
Подписчики певицы не смогли остаться равнодушными к такой трогательной прогулке. В комментариях под видео многие отметили, что малышка пошла в свою маму не только внешностью, но и характером:
— Лапочка-дочка — просто копия мамы!
— Маленькая Пелагеюшка.
— А голос у девочки сильный, далеко пойдет!
— Эмоциональностью Таисия в маму.
Дочка Пелагеи, гуляющая по зоопарку, умилила соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU