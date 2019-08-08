Такой маленький, а уже инженер!

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-08T12:08:03+03:00

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Торжественное открытие Дома связи МТС состоится 10 августа в 15.00. Партнером новой локации стала компания МТС, один из крупнейших телеком-операторов в России.

Гости площадки в игровой форме изучат принципы работы сотовой связи, попробуют себя в роли инженеров-связистов и смогут определиться с будущей профессией. Инженер связи - сложная, но при этом интересная и востребованная сегодня профессия. Такой специалист нужен мобильным операторам, телефонным станциям, компаниям кабельного и цифрового ТВ, на радио и даже в вооруженных силах. В новой игротеке ребята смогут сами научиться прокладывать кабельное оборудование, подключать станции связи, определять и чинить поломки, а также юные инженеры смогут начать свой первый видеоблог.

Напомним, что Кидбург - проект в области детского образования и досуга. Это настоящий детский город в миниатюре. В нем расположено много разнообразных зданий-мастерских: мэрия, больница, полиция и множество других, посещая которые дети выбирают себе профессию, зарабатывают игровые деньги - профи, общаются друг с другом, получая в игровой форме новые для себя знания и умения, необходимые в будущем.

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ИСТОЧНИК KP.RU