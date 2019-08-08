2019-08-08T11:42:39+03:00
Общество

Страхование жилья: во сколько обойдется новосибирцам в 2019 году

О том, во сколько обойдется страхование жилья, рассказали эксперты
Алена КУЛЕШОВА
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Страхование жилья обойдется дороже.Страхование жилья обойдется дороже.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Страховании жилья от чрезвычайных ситуаций теперь будет рассчитываться по-новому: закон об этом вступил в силу с 4 августа. Выплачивать средства по страховке планируется не только за счет страховых компаний, но и при использовании федерального и регионального бюджетов. Подобную программу опробовали в нескольких «пилотных» регионах, в число которых попал и Новосибирск.

Однако многие люди уже начали опасаться, что из-за этого нововведения они просто будут переплачивать почем зря. В городе уже начали появляться листовки, призывающие вычеркивать строчку со страхованием в «платежках», якобы это может помочь уберечь свой бюджет от нежелательных отчислений. Однако как утверждают чиновники, бояться пока еще просто нечего.

— Включение в платежный документ данной услуги возможно лишь при наличии договора, заключенного ранее между собственниками жилья и исполнителями, — объяснила изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик. — Включение строки «Добровольное страхование» в единый платежный документ без решения общего собрания собственников просто невозможно.

Рассчитывать эти выплаты при наступлении страхового случая будут исходя из общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра. Для Новосибирска эта сумма будет составлять 46 129 рублей.

— Страхование жилья по региональной программе будет обходиться ориентировочно в 150-200 рублей в месяц, то есть 1800-2400 рублей в год, отмечает президент Всероссийского союза. — А если страховать жилье только от чрезвычайных ситуаций, то на это будет уходить 300-500 рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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