2019-08-08T09:13:34+03:00
Общество

Сибиряки создали петицию против школьниц, расчленивших кота

Они требуют наказать подростков за жестокость
Анна ПАШАГИНА
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Девушка просто вынесла тело кота и выкинула в мусорный бак. Фото: скрин из видеоДевушка просто вынесла тело кота и выкинула в мусорный бак. Фото: скрин из видео
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Жители дома на улице Иванова, где новосибирские школьницы жестоко расправилась с котом, создали петицию против живодерок. Напомним, кот пропал несколько дней назад. Его нашли в мусорном баке. Школьниц обвиняют в его расчленении: с животного сняли скальп и отрезали ему лапы. Сибиряки требуют наказать девочек-подростков за жестокой обращение с животными.

— Друзья, совсем скоро мы создадим петицию и заявление в прокуратуру — все это мы просим подписать каждого из вас, чтобы виновный понес наказание. Все новости по ходу расследования будем освещать в этой группе. Спасибо за вашу помощь! — пишут администраторы группы в социальных сетях.

«Увидели, как девочка с зелеными волосами вышла с мешком» - хозяева кота вычислили садистов по камере видеонаблюдения. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Петиция создана несколько часов назад, но ее уже подписали 120 человек. Если вы хотите помочь в борьбе с жестоким обращением с животными, кликайте сюда.

Жители дома пытаются самостоятельно бороться с живодерками. Фото: СОЦСЕТИ

Жители дома пытаются самостоятельно бороться с живодерками.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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