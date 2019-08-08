Грузовик «обнял» «Тойоту»: в Пашино из-за аварии сейчас не проехать

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-08T07:38:05+03:00

Как утверждают очевидцы, в ДТП никто не пострадал

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Днем, 8 августа, под Новосибирском произошло ДТП: грузовик буквально «обнял» легковой автомобиль «Toyota Corolla».

— В Пашино водитель грузовика просто поворачивал на перекрестке, — пишет в группе «АСТ-54» автор поста про аварию. — А владелец «Toyota Corolla» подъехал слишком близко и оказался в мертвой зоне у грузового автомобиля.

Как сообщают очевидцы события, в аварии никто не из водителей не пострадал. Однако из-за ДТП теперь затруднено движение через перекресток.

Необычную аварию активно обсуждают в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

Подписчики паблика тоже решили высказать свое мнение насчет такой нестандартной аварии. Однако позиции людей отличаются: некоторые признали правоту грузовика, а кто-то решил встать на сторону легковой машины:

— Ну, сейчас многие скажут, что у грузовика была помеха справа.

— Грузовик ехал по асфальтированной дороге, а вот легковой автомобиль подкрался с обочины.

— «Toyota» стоит всеми колесами на асфальте и это доказывает ее невиновность.

ИСТОЧНИК KP.RU