Умер в день рождения: сибиряка застрелил его сосед из-за громкой музыки

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-08T07:09:37+03:00

Раненого мужчину привезли в больницу, но врачи его не спасли

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ЧП произошло 6 августа в дачном сообществе «Иванушка». 34 летний владелец участка приехал со своими друзьями отметить день рождения. Компания выпивала, шумела, и это не понравилось соседу-пенсионеру.

- Примерно в 20.00 на веранду своего дома вышел недовольный громкой музыкой 76 летний мужчина. В руках у него было ружье, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - В это время гости с именинником стояли во дворе около автомобиля «Тойота».

Пенсионер дважды выстрелил в соседскую компанию: одна из пуль попала в спину имениннику. Тут же друзья пострадавшего забрали ружьё у пожилого сибиряка, а сам он закрылся в своём доме.

Раненого мужчину товарищи доставили в больницу, но врачам спасти его не удалось. Сейчас расследованием этого дела занимаются следователи.

- У подозреваемого были изъяты ружьё и боеприпасы к нему. Также, был произведён осмотр места происшествия и допрошены очевидцы трагедии. На данный момент 76-летний мужчина задержан,- сообщают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время в отношении стрелявшего пенсионера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU