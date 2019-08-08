2019-08-08T07:02:49+03:00
Общество

Поссорился с другом: приставы забрали у сибиряка «Лексус» за просроченный долг

Бизнесмен проиграл суд своему экс-компаньону
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сибиряк может лишиться дорого авто из-за долга другуСибиряк может лишиться дорого авто из-за долга другуФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Сама история началась еще несколько лет назад: тогда жители города Обь открыли свое дело по установке пластиковых окон. Один из компаньонов купил нужное оборудование и дела пошли в гору.

Правда, чуть позже сибиряк решил бизнес с окнами бросить: оборудование оставил другу, под аренду.

Но позже бизнесмен потребовал купленное имущество вернуть себе. И тут выяснилось, что и нет уже давно никакого оборудования: продано. Тогда мужчина подал в суд и выиграл его. Но деньги партнер отдавать не торопился. А это целых 490 тысяч рублей.

Судебный пристав узнал, что у должника есть автомобиль Lexus RX 300. Вот его и решили изъять.

— Автомобиль мы нашли на парковке возле места работы супруги должника. Женщина пыталась уехать, но ее остановили сотрудники ГИБДД: машину забрали, — сообщает пресс-служба судебных приставов по Новосибирской области. — Lexus передан взыскателю на ответственное хранение. Сибиряк может вернуть машину, если успеет отдать долг до того, как машина будет продана.

Сейчас специальная служба оценщиков назначит стоимость за автомобиль и его выставят на продажу. Часть денег отдадут должнику, а все, что останется бывшему бизнес-партнеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24