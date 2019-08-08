2019-08-08T06:24:11+03:00
Происшествия

«Разбил машину, но спас жизнь людям»: грузовик с песком влетел в яму

Водитель жив, из-за аварии образовалась серьезная пробка
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы предполагают, что восстанавливать грузовик придется водителю за свой счет. Фото: АСТ-54Новосибирцы предполагают, что восстанавливать грузовик придется водителю за свой счет. Фото: АСТ-54
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Авария с грузовиком произошла рано утром в четверг, 8 августа, на улице Никитина. Об этом сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

— Грузовик MAN, груженный песком, видимо, не заметил ограждение, и угодил в яму. О пострадавших не сообщается, но автомобиль получил значительный урон. Перегрузить песок приехал другой грузовик, который также занял место на полосе, это осложняет проезд, — описывают ситуацию в группе «АСТ-54».

Очевидцы произошедшего уверяют, что водитель грузовика разбил свою машину, чтобы спасти жизнь людям.

— Дорогие автолюбители! Скажите спасибо водителю, что разбив свою машину, он не унес на тот свет горе-автолюбителя, который ехал ему в лоб, так как сужение дороги в обе стороны.

Теперь все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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