Новосибирские охранники предотвратили два пожара и 12 краж

СЕГОДНЯ 05:13 2019-08-08T05:13:36+03:00

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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги деятельности за июль.

Группы быстрого реагирования выезжали на охраняемые объекты 519 раз. Выезды были на срабатывания охранно-пожарных и тревожных сигнализаций, звонки, поступившие в дежурную часть.

Всего за месяц бойцами ГБР были пресечены 119 правонарушений. 95 из них - выезды по фактам нарушений общественного порядка (драки, скандалы, отказ от оплаты счетов и др.), 12 случаев – попытки краж.

За месяц задержаны и переданы сотрудникам полиции 16 правонарушителей, общее количество взаимодействий с правоохранительными органами -29.

Заслугой сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в июле стали два предотвращенных пожара: 4.07.2019 в торговом центре «Малинка» и 19.07.2019 на микрорынке в Ленинском районе. Если бы короткие замыкания электропроводки не были обнаружены и возникли пожары, то ущерб от них был бы колоссальным!

ИСТОЧНИК KP.RU