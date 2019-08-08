Пошла ржавенькая: сибиряки вынуждены пить «цветную» воду

СЕГОДНЯ 04:47 2019-08-08T06:04:28+03:00

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Вот уже больше полугода жители деревни Малышево Здвинского района вынуждены пить ржавую воду.

- Я живу здесь с 2011 года. Раньше вода, конечно, была чище. Но всё равно воду приходилось отстаивать, - говорит Василий Ващенко. – А теперь все намного хуже.

Сельчане уверяют: получают воду 2 раза в день по часу - утром с 7.30 и вечером с 18.30.

- Вот так мы и живём, днём воды нет и ночью. Ничего сделать не могут или не хотят, я не знаю. Успел ты налить воды или нет, это уже никого не интересует, - отмечает Василий Ващенко. – Вода ржавая, по всей видимости, потому что она поступает в ржавую ёмкость.

Вот только в местной администрации корреспондентов КП-Новосибирск уверили: такой проблемы у жителей деревни уже нет. Об этом заявил заместитель главы администрации Здвинского района Алексей Жучков.

- Во-первых, там проживает всего 20 человек. В башню закачивают по 5 кубометров утром и вечером. Поэтому воды там достаточно, - отмечает Алексей Петрович. – Ржавая вода действительно была, но башню почистили и сейчас вода чистая.

ИСТОЧНИК KP.RU