2019-08-08T04:02:27+03:00
Общество

Красота какая: новосибирцы увидели двойную радугу

Разноцветная дуга раскинулась над рекой, соединив левый берег с правым
Ульяна ДЖАНКОВА
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Разноцветная радуга сегодня утром встречала новосибирцев. Фото: Алиса ИгнатоваРазноцветная радуга сегодня утром встречала новосибирцев. Фото: Алиса Игнатова
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Всем, кто утром в четверг, 8 августа, рано встал, посчастливилось наблюдать красивое природное явление — радугу в небе. А особо шустрые смогли еще и запечатлеть ее. Видео двойной радуги на фоне туч к нам в редакцию КП-Новосибирск прислала наша подписчица. Разноцветную дугу хорошо было видно с 25-этажного дома по улице Ипподромской в районе Октябрьского моста. Радуга весело раскинулась над рекой, словно подружив два берега: левый с правым.

— На часах было почти шесть. Я завтракала и в открытое окно с балкона наблюдала за небом: живу высоко, кроме неба мало, что видно еще. Сначала кучковались тучи, причем не черные злые, а красивые серо-синие. И свет так красиво бликовал. Потом, бац, смотрю — радуга. Я аж замерла. И только потом быстрее побежала за телефоном. Но фото и видео все равно не передает той красоты, аж дух захватило. Буду теперь чаще вставать рано, — отметила Алиса Игнатова.

Уважаемые читатели! Присылайте свои видео и фото красивых природных явлений на наш редакционный Whats App 8-923-145-11-03.

Двойная радуга в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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