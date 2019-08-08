Красота какая: новосибирцы увидели двойную радугу
Всем, кто утром в четверг, 8 августа, рано встал, посчастливилось наблюдать красивое природное явление — радугу в небе. А особо шустрые смогли еще и запечатлеть ее. Видео двойной радуги на фоне туч к нам в редакцию КП-Новосибирск прислала наша подписчица. Разноцветную дугу хорошо было видно с 25-этажного дома по улице Ипподромской в районе Октябрьского моста. Радуга весело раскинулась над рекой, словно подружив два берега: левый с правым.
— На часах было почти шесть. Я завтракала и в открытое окно с балкона наблюдала за небом: живу высоко, кроме неба мало, что видно еще. Сначала кучковались тучи, причем не черные злые, а красивые серо-синие. И свет так красиво бликовал. Потом, бац, смотрю — радуга. Я аж замерла. И только потом быстрее побежала за телефоном. Но фото и видео все равно не передает той красоты, аж дух захватило. Буду теперь чаще вставать рано, — отметила Алиса Игнатова.
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Двойная радуга в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU