В Новосибирске банкомат забирал деньги у богатых и отдавал бедным

СЕГОДНЯ 03:43 2019-08-08T03:43:57+03:00

Целый день банкомат вел себя, как сумасшедший. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Машина для выдачи банкнот целый день вытворяла чудеса: вместо 500-рублевых купюр выдавала 100-рублевые и наоборот

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В Новосибирске полиция и суд разбираются с делом бешеного банкомата. В течение целого дня он вытворял странные вещи: одним клиентам недодавал денег, а другим – наоборот отсчитывал лишние.

КП-Новосибирск уже рассказывала про многодетную мать, которая за день трижды сходила к «волшебному» банкомату и получила сверх положенного больше 25 тысяч рублей. Оказывается, были и другие клиенты, которые поживились за счет банка.

Теперь изданию стало известно о причинах необычного сбоя. О них на следствии рассказал представитель банка.

«Кассир перепутала номиналы загружаемых купюр, а именно в кассетах, настроенных на купюры номиналом 500 рублей, были загружены купюры номиналом 100 рублей и, соответственно, наоборот», - пояснил участник следствия.

В итоге, тем, кто запрашивал самые скромные суммы (многодетная мать изначально пришла снять лишь 400 рублей), банкомат выдавал больше. А тем, кто рассчитывал получить пятисотки, доставалось меньше.

«Если дают – бери» - слушатели прокомментировали историю с добрым банкоматом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Впрочем, в итоге банкомат оказался в проигрыше. За день он сэкономил 27 тысяч рублей, а раздал лишних – 135 тысяч.

Когда эта история вскрылась, банк стал уравновешивать этот дисбаланс. Клиенты, взявшие лишнего, и не пожелавшие отдать самостоятельно, попали под уголовную статью о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU