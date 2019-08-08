В Новосибирске банкомат забирал деньги у богатых и отдавал бедным
В Новосибирске полиция и суд разбираются с делом бешеного банкомата. В течение целого дня он вытворял странные вещи: одним клиентам недодавал денег, а другим – наоборот отсчитывал лишние.
КП-Новосибирск уже рассказывала про многодетную мать, которая за день трижды сходила к «волшебному» банкомату и получила сверх положенного больше 25 тысяч рублей. Оказывается, были и другие клиенты, которые поживились за счет банка.
Теперь изданию стало известно о причинах необычного сбоя. О них на следствии рассказал представитель банка.
«Кассир перепутала номиналы загружаемых купюр, а именно в кассетах, настроенных на купюры номиналом 500 рублей, были загружены купюры номиналом 100 рублей и, соответственно, наоборот», - пояснил участник следствия.
В итоге, тем, кто запрашивал самые скромные суммы (многодетная мать изначально пришла снять лишь 400 рублей), банкомат выдавал больше. А тем, кто рассчитывал получить пятисотки, доставалось меньше.
«Если дают – бери» - слушатели прокомментировали историю с добрым банкоматом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
Впрочем, в итоге банкомат оказался в проигрыше. За день он сэкономил 27 тысяч рублей, а раздал лишних – 135 тысяч.
Когда эта история вскрылась, банк стал уравновешивать этот дисбаланс. Клиенты, взявшие лишнего, и не пожелавшие отдать самостоятельно, попали под уголовную статью о краже.
ИСТОЧНИК KP.RU