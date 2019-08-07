2019-08-07T19:07:47+03:00
Общество

Царь-рыба: Авиатехник выловил в Оби 11-килограммовую щуку

Мужчина утверждает, что вытащить ее на берег можно было только вместе с друзьями
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряк поймал в Оби гигантскую щуку. Фото: Евгений МатвиенкоСибиряк поймал в Оби гигантскую щуку. Фото: Евгений Матвиенко
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Авиатехник из Новосибирска выловил в Оби щуку весом в 11 килограмм. Мужчина утверждает, что, несмотря на то, что рыбалкой он увлекается давно, такой крупный улов у него получился впервые.

Вес щуки оказался 11 килограмм. Фото: Евгений Матвиенко

Вес щуки оказался 11 килограмм. Фото: Евгений Матвиенко

— Эту рыбу я уже в первом часу ночи поймал, долго выуживать пришлось, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Матвиенко. — Втроем, вместе с друзьями вытащили ее на берег. Такая бойкая оказалась!

Щука-гигант в итоге пошла на котлеты. Удачливый рыбак планирует позже угостить этим блюдом своих друзей.

В комментариях под постом с фотографиями пойманной рыбы, который сибиряк разместил в паблике «Рыбалка в Новосибирске», пользователи соцсетей с радостью поздравили мужчину с хорошим уловом:

— Молодец! Это действительно стоящий «экспонат».

— У рыбака глаза полны радости, однако.

— Неужели удалось поймать прямо ночью?

Как утверждает мужчина, чтобы вытащить рыбу из воды, пришлось звать на помощь друзей. Фото:Евгений Матвиенко

Как утверждает мужчина, чтобы вытащить рыбу из воды, пришлось звать на помощь друзей. Фото:Евгений Матвиенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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