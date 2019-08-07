Царь-рыба: Авиатехник выловил в Оби 11-килограммовую щуку
Авиатехник из Новосибирска выловил в Оби щуку весом в 11 килограмм. Мужчина утверждает, что, несмотря на то, что рыбалкой он увлекается давно, такой крупный улов у него получился впервые.
Вес щуки оказался 11 килограмм. Фото: Евгений Матвиенко
— Эту рыбу я уже в первом часу ночи поймал, долго выуживать пришлось, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Матвиенко. — Втроем, вместе с друзьями вытащили ее на берег. Такая бойкая оказалась!
Щука-гигант в итоге пошла на котлеты. Удачливый рыбак планирует позже угостить этим блюдом своих друзей.
В комментариях под постом с фотографиями пойманной рыбы, который сибиряк разместил в паблике «Рыбалка в Новосибирске», пользователи соцсетей с радостью поздравили мужчину с хорошим уловом:
— Молодец! Это действительно стоящий «экспонат».
— У рыбака глаза полны радости, однако.
— Неужели удалось поймать прямо ночью?
Как утверждает мужчина, чтобы вытащить рыбу из воды, пришлось звать на помощь друзей. Фото:Евгений Матвиенко
ИСТОЧНИК KP.RU