Экс-начальника новосибирской колонии осудили на 7 лет за взятку и изъятие смарт-часов

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-07T18:50:39+03:00

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В суде Заельцовского района города Новосибирска рассмотрели уголовное дело экс-начальника отряда исправительной колонии № 3 Алибека Дускенова. Мужчину обвиняют сразу в двух преступлениях: в получении взятки в размере 100 тысяч рублей и в хищении личной вещи одного из осужденных колонии.

— Подсудимый получил взятку от заключенного за создание для него льготных условий отбывания наказания и помощь с условно-досрочным освобождением, — сообщает пресс-служба суда Заельцовского района. — Кроме того, мужчину обвиняют в незаконном изъятии у заключенного смарт-часов. Однако по этому делу он оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

Согласно приговору, мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строго режима. Также, осужденный не может занимать руководящие должности на госслужбе в течение пяти лет. Однако в суде отметили, что участие мужчины в боевых действиях на Северном Кавказе, различные ведомственные награда и поощрения, а также частичное признание осужденным своей вины, могут учитываться как смягчающие приговор обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU