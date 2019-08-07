2019-08-07T17:51:49+03:00
Спорт

Матч ХПК- ХК Сибирь: новосибирские хоккеисты одолели финнов

Матч ХПК- ХК Сибирь закончился со счетом 3:2
Татьяна СОЛОВОВАКсения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Хорошие новости для новосибирских болельщиков: матч ХПК - ХК Сибирь закончился победой нашей команды.

Хотя расклад перед игрой был непростой: ХПК - чемпион Финляндии, так что легким этот матч назвать точно нельзя. Тем более, что команда выходила на лед без двух важных игроков - Никиты Михайлова и Николая Демидова, которые сейчас находятся в Олимпийской сборной России. Но удача в этот день была на стороне новосибирских хоккеистов.

- Наши ворота от соперников защищал Алексей Красиков, - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Сибирь». - В основное время забили шайбы Никита Шашков и Александр Торченюк.

А в серии бросков нашу команду отстояли Данил Романцев (бил дважды, вторая попытка - победный гол) и Виктор Комаров.

Следующая игра у новосибирских хоккеистов пройдет в 22:30 по Новосибирскому времени «Сибирь»проведёт встречу с «Йокеритом» из Хельсинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анна Терешкова: из новосибирских парков уберут шашлычные
Бархатный сезон - у моря: новосибирцы предпочитают отдыхать в Таиланде и Турции
Экс-начальника новосибирской колонии осудили на 7 лет за взятку и изъятие смарт-часов
Скрыть не получилось: Настя Ивлеева намекнула на скорую свадьбу с Элджеем
На новосибирский вокзал приехал поезд-автобус
Пьяная женщина на иномарке врезалась в дерево: погиб человек
День знаний откладывается: торжественные линейки в Новосибирске пройдут 2 сентября
В поселке Гвардейском запустят кольцевые маршруты
«Из ее квартиры вынесли мертвых белок»: в доме школьницы, расчленившей кошку, прошел обыск
Они человечнее людей: собака и котенок, которых выбросили на улицу, нашли друг друга
Оперный в дыму: в центре Новосибирска произошел пожар
Пассажир испугался взрыва: в Толмачево задержали рейс Новосибирск-Сеул
А это точно Котовского: новосибирцев рассмешило количество вывесок на доме
Так себе добавочка: сибирячка нашла в купленной колбасе кусок веревки
Капризная привереда: видео с любовными играми сурикатов рассмешило соцсети
«Думаем, мстить начнет»: соседи боятся девочку, которая расчленила кота
Может не понимать, где находится: в Новосибирске ищут мужчину в футболке и трусах
«Я укоротила жизнь мамы руками врачей?»: пенсионерка умерла через 6 дней после выписки из больницы