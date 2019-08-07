Матч ХПК- ХК Сибирь: новосибирские хоккеисты одолели финнов
Хорошие новости для новосибирских болельщиков: матч ХПК - ХК Сибирь закончился победой нашей команды.
Хотя расклад перед игрой был непростой: ХПК - чемпион Финляндии, так что легким этот матч назвать точно нельзя. Тем более, что команда выходила на лед без двух важных игроков - Никиты Михайлова и Николая Демидова, которые сейчас находятся в Олимпийской сборной России. Но удача в этот день была на стороне новосибирских хоккеистов.
- Наши ворота от соперников защищал Алексей Красиков, - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Сибирь». - В основное время забили шайбы Никита Шашков и Александр Торченюк.
А в серии бросков нашу команду отстояли Данил Романцев (бил дважды, вторая попытка - победный гол) и Виктор Комаров.
Следующая игра у новосибирских хоккеистов пройдет в 22:30 по Новосибирскому времени «Сибирь»проведёт встречу с «Йокеритом» из Хельсинки.
ИСТОЧНИК KP.RU