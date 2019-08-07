2019-08-07T15:16:43+03:00
Общество

На новосибирский вокзал приехал поезд-автобус

Необычный транспорт активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске заметили необычный поезд. Фото: "АСТ-54"В Новосибирске заметили необычный поезд. Фото: "АСТ-54"
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Новосибирцы заметили странный поезд в депо вокзала «Новосибирск-Главный». Фотографию необычного транспорта люди активно обсуждают в соцсетях.

— Это дизль-поезд РА-3, который выпускают в Мытищах, — написал автор поста в паблике «АСТ-54». — Подобный транспорт может использоваться для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железной дороги, оборудованных как низкими, так и высокими платформами.

Однако в нашем городе этот рельсовый автобус ходить не будет. Как рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги Александр Потянихин, рельсовый автобус РА-3 остановился в Новосибирске совсем ненадолго.

— Этот автобус сделал у нас остановку по техническим причинам на пару дней, — пояснил Александр Потянихин. — После этого транспорт отправится на остров Сахалин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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