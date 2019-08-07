Пьяная женщина на иномарке врезалась в дерево: погиб человек

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-07T13:50:28+03:00

От полученных травм новосибирец скончался на месте аварии

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Ночью в среду, 7 августа, серьезная авария произошла Ключ-Камышенского плато: там иномарка врезалась в дерево.Об этом сообщил паблик «Инцидент. Новосибирск».

- 36-летняя девушка села за руль «Мицубиси Мираж Динго» в пьяном состоянии: она не справилась с управлением, врезалась в дерево и перевернулась, - сообщают очевидцы в паблике «Инцидент. Новосибирск».

Удар был такой силы, что пассажир иномарки получил тяжелейшие травмы: 29-летнего парня спасти не удалось. Он умер на месте аварии.

Вот как прокомментировали произошедшее ДТП в ГИБДД по Новосибирской области:

- В 3 часа 17 минут автомобиль двигался по улице Выборной со стороны в сторону улицы Вилюйской. У дома Выборной 201 она наехала на дерево, - прокомментировал инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU