2019-08-07T18:05:18+03:00
Общество

Бархатный сезон - у моря: новосибирцы предпочитают отдыхать в Таиланде и Турции

Об этом рассказали в Новосибирской ассоциации туристских организаций
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Август – самая активная пора для путешествий сибиряков за границуАвгуст – самая активная пора для путешествий сибиряков за границуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай - самые популярные для отдыха страны у сибиряков в августе. Об этом в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск заявила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

- Люди едут туда семьями, часто с детьми, чтобы накануне нового школьного сезона хорошо провести время, - сказала Светлана Фоменко КП-Новосибирск.

Кипр и Греция тоже входят в список частого выбора сибиряков. А вот страны Европы, хоть и пользуются спросом, но из-за отсутствия в большинство стран прямых рейсов из Новосибирска и более высокой стоимости путешествий по Европе, рейтинг этих стран в летнее время не так высок.

Сегодня в Новосибирске масса предложений в популярные для отдыха страны. В августе по горячим предложениям на турецком курорте Мармарис можно отдохнуть по цене от 44 тысяч рублей на человека (6 ночей). Во Вьетнаме – от 30 тысяч рублей (11 ночей). В Паттайе – от 31 тысячи рублей (10 ночей). На острове Хайнань – от 25 тысяч рублей (6 ночей). Тур в Грецию будет стоить от 58 тысяч рублей (19 ночей). Отдохнуть на Кипре можно по цене от 37 тысяч рублей (6 ночей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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