2019-08-07T13:47:04+03:00
Общество

День знаний откладывается: торжественные линейки в Новосибирске пройдут 2 сентября

В 2019 году 1 сентября пришлось на воскресенье
Алена КУЛЕШОВА
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День знаний в 2019 году пройдет 2 сентября. Фото: Влад КОМЯКОВДень знаний в 2019 году пройдет 2 сентября. Фото: Влад КОМЯКОВ
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В этом году, главный осенний праздник — День знаний — для новосибирских школьников наступит на день позже. Торжественные линейки пройдут в городе в понедельник 2 сентября. Эту дату власти города утвердили в конце июля.

— В этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города Новосибирска. — Поэтому, в связи с постановлением мэрии, школьные линейки в 2019 году пройдут днем позже, в понедельник 2 сентября.

В пресс-службе также добавили, что образовательные организации, в соответствии с приказом Минобрнауки России могут самостоятельно регулировать даты начала и окончания каникулярного времени, а также сроки окончания самого учебного года. А вот начинать учебный период школам рекомендуют в одно и то же традиционное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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