2019-08-07T13:15:29+03:00
Общество

В поселке Гвардейском запустят кольцевые маршруты

Запуск рейсов запланирован на начало сентября
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске запустят новые кольцевые маршруты в отдаленном микрорайоне.В Новосибирске запустят новые кольцевые маршруты в отдаленном микрорайоне.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В Калининском районе Новосибирска, в поселке Гвардейский, отремонтировали две улицы Амосова и Солидарности. На них будет введен кольцевой маршрут с добавлением трех остановок. На выездном совещании побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Без капитального ремонта дорог решить вопрос транспортной доступности в отдаленном районе было невозможно. На сегодняшний день дорожное покрытие обновлено. Следующий этап — организация кольцевого маршрута с односторонним движением. Внутри поселка будет ходить общественный транспорт, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Новый маршрут планируют ввести к началу учебного года. Дороги в Гвардейском были переданы в муниципальную собственность в начале 2017 года. В этом году в районе был проведен капремонт дорог на сумму 16 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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