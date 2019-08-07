2019-08-07T11:35:42+03:00
Происшествия

Оперный в дыму: в центре Новосибирска произошел пожар

Как сообщили спасатели, горело строительное оборудование рядом с театром
Алена КУЛЕШОВА
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Рядом с оперным театром загорелось строительное оборудование. Фото: кадр из видеоРядом с оперным театром загорелось строительное оборудование. Фото: кадр из видео
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Утром, 7 августа, над Оперным театром в Новосибирске поднялись клубы дыма: у стен здания горело строительное оборудование.

— Ориентировочно возгорание произошло около десяти часов утра, на открытой территории, — рассказал КП-Новосибирск начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков. — Когда сотрудники спецслужбы прибыли на вызов, пожар уже потушили. Погибших и пострадавших нет, причины случившегося еще не известны.

Очевидцы событий успели снять горящее оборудование на видео и выложить в YouTube. На кадрах видно, как под стенами новосибирского театра Оперы и балета горит строительное оборудование, а находящиеся рядом люди стараются потушить огонь с помощью огнетушителей. Дым, возникший из-за пожара, можно было видеть из центра города. Ролик тут же набрал почти 600 просмотров.

Рядом с Оперным театром в Новосибирске загорелось строительное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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