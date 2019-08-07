Пассажир испугался взрыва: в Толмачево задержали рейс Новосибирск-Сеул

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-07T10:36:55+03:00

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В среду, 7 августа, ночной рейс из Новосибирска в Сеул задержали на два часа после того, как один из пассажиров заподозрил, что на борту самолета может находиться взрывное устройство.

— Вылет должен был быть осуществлен в два часа ночи по Новосибирскому времени, — пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в Западно-Сибриской транспортной прокуратуре. — Но из-за времени, которое было затрачено на проверку борта, самолет улетел из аэропорта Толмачево в четыре часа утра и девять минут.

Как стало известно КП-Новосибирск, одному из пассажиров самолета показалось, что у другого находятся запрещенные вещества, которые могут быть опасны. Об этом было сразу же рассказано бортпроводнику, который передал информацию в специальные службы. После того, как были проведены все необходимые проверки, выяснилось, что никакой угрозы взрыва нет, и самолет спокойно вылетел в Южную Корею.

ИСТОЧНИК KP.RU