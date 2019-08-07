2019-08-07T10:24:08+03:00
Общество

А это точно Котовского: новосибирцев рассмешило количество вывесок на доме

Фотография необычного здания появилась в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряков рассмешил дом с тремя табличками. Фото: "Новосибирск"Сибиряков рассмешил дом с тремя табличками. Фото: "Новосибирск"
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Новосибирцев рассмешила появившаяся в соцсетях фотография вывесок на доме, расположенном по адресу улица Котовского 11. На фасаде здания уместились сразу три одинаковые вывески, сообщающие название улицы и номер дома.

— Так и хочется после этих вывесок еще раз переспросить, а это правда Котовского 11? Точно-точно Котовского? — иронизирует автор поста в паблике «Новосибирск».

Пользователи соцсетей тоже не упустили шанс блеснуть своим чувством юмора в комментариях под постом. Многих также позабавило обилие табличек, а некоторых куда больше удивил светофор, прикрепленный прямо к стене дома:

— Что-то не очень убедительно, непонятно, какая это улица.

— А светофор на доме здесь никого не смущает?

— А может быть, этими табличками дыры в стене прикрывают? — шутят сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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