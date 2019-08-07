Капризная привереда: видео с любовными играми сурикатов рассмешило соцсети
Новосибирская пенсионерка Анна Новикова - одна из самых частых посетительниц зоопарка: пожилая сибирячка почти каждый день бывает там и снимает веселые видео из жизни обитателей зверинца. Последний раз у Анны получилось заснять любовные игры сурикатов.
- Там одна самочка была, и двое самцов за ней ухаживали. Было весело наблюдать за этим любовным треугольником, - смеется Анна. - А вообще саму сцену застала случайно, по пути к другим вольерам.
Пользователи соцсетей от роликов сибирячки в восторге и не скупятся на восторженные комментарии к видео.
- Анна, какой большой и хороший зоо в Новосибирске. Вольеры благоустроены хорошо. Сужу по Вашим видео. Спасибо вам!
- Прекрасный солнечный день! И настроение хорошее у зрителей, - восхищаютс яподписчики Анны.
Видео с любовными играми сурикатов рассмешило соцсети.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило
ИСТОЧНИК KP.RU