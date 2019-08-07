2019-08-07T08:26:26+03:00
Дом. Семья

Капризная привереда: видео с любовными играми сурикатов рассмешило соцсети

Ролик сибирячки набирает популярность в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Сурикаты рассмешили пользователей соцсетей. Фото: Анна НОВИКОВА.Сурикаты рассмешили пользователей соцсетей. Фото: Анна НОВИКОВА.
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Новосибирская пенсионерка Анна Новикова - одна из самых частых посетительниц зоопарка: пожилая сибирячка почти каждый день бывает там и снимает веселые видео из жизни обитателей зверинца. Последний раз у Анны получилось заснять любовные игры сурикатов.

- Там одна самочка была, и двое самцов за ней ухаживали. Было весело наблюдать за этим любовным треугольником, - смеется Анна. - А вообще саму сцену застала случайно, по пути к другим вольерам.

Пользователи соцсетей от роликов сибирячки в восторге и не скупятся на восторженные комментарии к видео.

- Анна, какой большой и хороший зоо в Новосибирске. Вольеры благоустроены хорошо. Сужу по Вашим видео. Спасибо вам!

- Прекрасный солнечный день! И настроение хорошее у зрителей, - восхищаютс яподписчики Анны.

Видео с любовными играми сурикатов рассмешило соцсети.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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