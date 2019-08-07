Может не понимать, где находится: в Новосибирске ищут мужчину в футболке и трусах
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего 36-летнего новосибирца: Пунгина Дмитрия Александровича. Мужчина ушел из дома 5 августа и с этого момента его местоположение остается неизвестным. Предположительно может находиться в Дзержинском или Ленинском районе города.
— Приметы: рост 175-178 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с рыжиной, карие глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент исчезновения мужчина был одет в серую футболку, синие трусы-боксеры и резиновые сланцы.
Также, пропавший имеет серьезные, жизнеугрожающие проблемы со здоровьем и постоянно нуждается в медицинской помощи.
— У мужчины может быть несвязная речь и нарушенная моторика рук, — сообщают в поисковом отряде.
Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас находится Дмитрий Александрович, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU