Может не понимать, где находится: в Новосибирске ищут мужчину в футболке и трусах

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-07T07:15:22+03:00

В Новосибирске ищут мужчину с нарушенной моторикой и несвязной речью. Фото: Поисковой отряд "Лиза Алерт"

О местонахождении пропавшего ничего не известно с 5 августа

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего 36-летнего новосибирца: Пунгина Дмитрия Александровича. Мужчина ушел из дома 5 августа и с этого момента его местоположение остается неизвестным. Предположительно может находиться в Дзержинском или Ленинском районе города.

— Приметы: рост 175-178 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с рыжиной, карие глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент исчезновения мужчина был одет в серую футболку, синие трусы-боксеры и резиновые сланцы.

Также, пропавший имеет серьезные, жизнеугрожающие проблемы со здоровьем и постоянно нуждается в медицинской помощи.

— У мужчины может быть несвязная речь и нарушенная моторика рук, — сообщают в поисковом отряде.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас находится Дмитрий Александрович, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU