«Я укоротила жизнь мамы руками врачей?»: пенсионерка умерла через 6 дней после выписки из больницы

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-07T07:19:26+03:00

Врачи «Скорой помощи» заявили, что назначенное в больнице лечение было противопоказано пенсионерке. Фото: Влад КОМЯКОВ

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81-летняя пенсионерка поступила в новосибирскую больницу 6 мая: у женщины было больное сердце, требовалась помощь медиков.

- С собой, при поступлении, у мамы имелся полный пакет лабораторных анализов частной клиники, - рассказывает Марина, дочка пенсионерки. - Выписали маму 7 мая в 16.30, продублировав в своей лаборатории те же анализы, что мы предоставили.

36 часов терапии в стационаре обошлись семье в 17 тысяч рублей. Когда пожилую сибирячку выписали, родные купили ей все прописанные медиками лекарства. Но пенсионерке становилось только хуже.

- На третий день после выписки мы вызвали «Скорую помощь»: приехавшие врачи сказали, что при таких анализах и данных ЭКГ назначенное в больнице лечение противопоказано, - говорит Марина. – А приглашённый кардиолог из частной клиники 11 мая категорически вычеркнула назначения.

13 мая бабушка скончалась, не дожив 16 дней до своего дня рождения.

- Я каждый день, каждый час, спрашиваю себя, не укоротила ли я дни жизни мамы руками и мозгами врачей стационара? – плачет Марина. - Позвонила туда 27 мая, трубку взяла Ольга Николаевна, представилась зам.главного врача. После недолгого разговора сказала, что: «я имею право жаловаться куда хочу». Полное ощущение безнаказанности.

ИСТОЧНИК KP.RU