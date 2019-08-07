Новосибирская пенсионерка избила 8-летнего школьника, защищая свою внучку
Перед судом предстанем пожилая женщина из Новосибирска. Ее обвиняют в причинении малолетнему среднего вреда здоровью. Об этом сообщили на сайте Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.
— В Железнодорожном районе, в одной из гимназий, пенсионерка побила 8-летнего ребенка. Это был одноклассник ее внучке. Женщине 62 года, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.
У мальчика был закрытый перелом одного из грудных позвонков. Причина такого поступка — он бил внучку этой женщины.
Были собраны все доказательства, просмотрены камеры видео наблюдения. Теперь женщине, которая вступилась за свое чадо, грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU