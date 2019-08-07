2019-08-07T05:19:13+03:00
Общество

Новосибирская пенсионерка избила 8-летнего школьника, защищая свою внучку

У мальчика врачи диагностировали перелом грудного позвонка
Анна ПАШАГИНА
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Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Архив-КПЖенщине грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Архив-КП
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Перед судом предстанем пожилая женщина из Новосибирска. Ее обвиняют в причинении малолетнему среднего вреда здоровью. Об этом сообщили на сайте Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

— В Железнодорожном районе, в одной из гимназий, пенсионерка побила 8-летнего ребенка. Это был одноклассник ее внучке. Женщине 62 года, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

У мальчика был закрытый перелом одного из грудных позвонков. Причина такого поступка — он бил внучку этой женщины.

Были собраны все доказательства, просмотрены камеры видео наблюдения. Теперь женщине, которая вступилась за свое чадо, грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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