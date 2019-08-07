Черная незнакомка: летучая мышь залетела в квартиру к сибиряку

СЕГОДНЯ 04:15 2019-08-07T04:15:50+03:00

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Ночью к одному из жителей Новосибирска в гости «заглянула» крылатая «незнакомка» — летучая мышь. Что с ней делать мужчина спросил в социальных сетях.

— К кому залетала уже эта живность? — пишет Александр.

Как выяснилось, живет сибиряк в Октябрьском районе. Мужчина не растерялся и решил проводить гостью на улицу.

— Я ее полотенцем накрыл и в окно вышвырнул эту негодяйку, — рассказывает Александр.

Новосибирцы в комментариях тоже поделились историями о таких незваных гостях:

— У нас кот дома, он летучую мышь по дому гонял. Я проснулась от этого звука, чуть в обморок не упала. И тут коту на помощь пришел муж: короче у нас целая «операция» была в 3 часа ночи.

— К нам позавчера залетала, ужас, напугались с дочерью. Теперь спим с закрытыми окнами.

— Ко мне залетала до сих пор боюсь ночью в комнате один спать, - рассказывают новосибирцы.

ИСТОЧНИК KP.RU