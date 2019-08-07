«Машину в утиль»: тройное ДТП произошло в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 04:05 2019-08-07T04:05:41+03:00

У одного из водителей - перелом шейных позвонков

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Серьезное ДТП произошло в Ленинском районе на улице Станционная: информация об этом появилась в группе Новосибирская служба безопасности «АСТ-54».

— Столкнулись Mazda Demio, KIA Rio и грузовой автомобиль Isuzu, — пишут очевидцы.

На кадрах видно, что одна из машин сильно пострадала: у нее сильно поврежден багажник , впереди разбита фара.

Как сообщают очевидцы, водитель «Мазды» жив. Только без травм не обошлось. У него перелом шейных позвонков и сотрясение мозга.

В соцсетях сибиряки гадают, что же могло случилось на дороге?

— Пропускали пешехода. Муж остановился в третьем ряду, «Мазда» и «Киа» рядом. А человек на грузовике даже не пытался остановиться. Муж подходил к водителям подбитых машин, они от помощи отказались. Видимо, в шоке были и на здоровье не обратили внимание.

— Проезжал мимо, «Мазде» хорошо досталась . На заднем сидении пассажиру было бы не очень приятно.

— Машину просто теперь в утиль можно, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU