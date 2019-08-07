2019-08-07T03:07:07+03:00
Общество

«Будущие мамы, хвастайте телами!»: сибирячка показала тверк под Лигалайза

Ролик девушки уже набрал более 389 тысяч просмотров
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девушка зажгла под хит 2006 года. Фото: кадр из видео.Девушка зажгла под хит 2006 года. Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

Полина Дубкова — новосибирская танцовщица, которая около двух лет назад переехала в Москву. Сибирячка учит тверку столичных девушек и снимает танцевальные видео для своей страничке в «Инстаграме». В своем новом ролике Полина станцевала под хит рэпера Лигалайза «Будущие мамы». И пусть песня 2006 года, зато он создает отличное клубное настроение.

Погода подфартила сибирячке: на улице было солнечно и на небе ни облачка.

— Раскачала, — написала Полина у себе в профиле.

Ролик пользователям соцсетей пришелся по душе и набрал уже 389 тысяч просмотров. А поклонники Полины не скупятся на комплименты в комментариях:

— Всегда залипаю на твои танцы!

— Просто бомба!

— Красавица, продолжай так же, — хвалят они сибирячку.

Сибирячка раскачала под хит 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирская пенсионерка избила 8-летнего школьника, защищая свою внучку
Черная незнакомка: летучая мышь залетела в квартиру к сибиряку
«Машину в утиль»: тройное ДТП произошло в Ленинском районе
«Твари какие-то»: новосибирские школьницы расчленили кота, чтобы продать его череп
Напал с зажигалкой: пенсионер ограбил офис микрозаймов на 50 рублей
На новосибирском вокзале автомобиль-погрузчик сбил проводника: мужчина в реанимации
Ударил камнем по голове: бердчанин насмерть забил своего знакомого
Под Новосибирском мужчину насмерть сбил поезд
«Сибирские Мальдивы» продают: золу из «озера» можно будет купить на сувениры
Жара сменится дождями: в Новосибирск идет похолодание
Миллион евро в огонь: на трассе вспыхнул вспыхнул подъемный кран
Взрывы под Ачинском: из-за ЧП поезду «Абакан-Новосибирск» удлинили маршрут
Контрабанда на 350 тысяч: жулик пытался вывезти в Бангкок искуссвенные камни
Непристойное предложение: сибирячка продала айфон с откровенными фото за 100 тысяч
«Там рядом бегают дети»: новосибирцев испугали свисающие со столба кабели
«Шла как подлодка!»: новосибирец поймал в Оби щуку весом 13,5 килограммов
В Новосибирской области перинатальный центр откроют к середине 2021
Специально подстроил аварию: новосибирца, который сбил полицейского, посадили на 12 лет
Ушел в лес за шишками: в Новосибирске пропал двойник героя «Игры престолов»