«Будущие мамы, хвастайте телами!»: сибирячка показала тверк под Лигалайза
Полина Дубкова — новосибирская танцовщица, которая около двух лет назад переехала в Москву. Сибирячка учит тверку столичных девушек и снимает танцевальные видео для своей страничке в «Инстаграме». В своем новом ролике Полина станцевала под хит рэпера Лигалайза «Будущие мамы». И пусть песня 2006 года, зато он создает отличное клубное настроение.
Погода подфартила сибирячке: на улице было солнечно и на небе ни облачка.
— Раскачала, — написала Полина у себе в профиле.
Ролик пользователям соцсетей пришелся по душе и набрал уже 389 тысяч просмотров. А поклонники Полины не скупятся на комплименты в комментариях:
— Всегда залипаю на твои танцы!
— Просто бомба!
— Красавица, продолжай так же, — хвалят они сибирячку.
Сибирячка раскачала под хит 2006 года.
ИСТОЧНИК KP.RU