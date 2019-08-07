«Будущие мамы, хвастайте телами!»: сибирячка показала тверк под Лигалайза

СЕГОДНЯ 03:07 2019-08-07T03:07:07+03:00

Девушка зажгла под хит 2006 года. Фото: кадр из видео.

Ролик девушки уже набрал более 389 тысяч просмотров

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Полина Дубкова — новосибирская танцовщица, которая около двух лет назад переехала в Москву. Сибирячка учит тверку столичных девушек и снимает танцевальные видео для своей страничке в «Инстаграме». В своем новом ролике Полина станцевала под хит рэпера Лигалайза «Будущие мамы». И пусть песня 2006 года, зато он создает отличное клубное настроение.

Погода подфартила сибирячке: на улице было солнечно и на небе ни облачка.

— Раскачала, — написала Полина у себе в профиле.

Ролик пользователям соцсетей пришелся по душе и набрал уже 389 тысяч просмотров. А поклонники Полины не скупятся на комплименты в комментариях:

— Всегда залипаю на твои танцы!

— Просто бомба!

— Красавица, продолжай так же, — хвалят они сибирячку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724507" frameborder="0"></iframe> Сибирячка раскачала под хит 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU