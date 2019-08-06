Под Новосибирском мужчину насмерть сбил поезд
Днем во вторник, 6 августа, на станции Камышенская новосибирец попал под поезд. От полученных травм мужчина скончался на месте. Информацию о произошедшем разместила в паблике «Инцидент Новосибирск» одна из подписчиков.
— Наша следственно-оперативная группа выехала на место случившегося, — рассказали КП-Новосибирск в Управлении на транспорте МВД России по СФО. — Движение поездов не приостановлено, все рейсы проходят по расписанию. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Как сообщила корреспонденту КП-Новосибирск главный врач «Скорой помощи» Ирина Большакова, погибшим оказался мужчина в возрасте примерно 40 лет.
— Бригада «Скорой помощи» выехала на место происшествия, — пояснила Ирина Большакова. — Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными к этому случаю. Они обсуждают ситуацию в комментариях:
— Всегда нужно смотреть по сторонам, когда переходишь через пути. Да и делать это стоит только в специальных местах.
— Не заметить поезд довольно сложно. Неужели было трудно посмотреть по сторонам?
— Соболезнования родственникам. Всякое может случиться, - пишут сибиряки.
ИСТОЧНИК KP.RU