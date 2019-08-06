2019-08-06T15:52:48+03:00
Происшествия

Под Новосибирском мужчину насмерть сбил поезд

Сибиряк получил тяжелые травмы: врачи не смогли его спасти
Алена КУЛЕШОВА
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Попав под поезд, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: "Инцидент Новосибирск"Попав под поезд, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Днем во вторник, 6 августа, на станции Камышенская новосибирец попал под поезд. От полученных травм мужчина скончался на месте. Информацию о произошедшем разместила в паблике «Инцидент Новосибирск» одна из подписчиков.

— Наша следственно-оперативная группа выехала на место случившегося, — рассказали КП-Новосибирск в Управлении на транспорте МВД России по СФО. — Движение поездов не приостановлено, все рейсы проходят по расписанию. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщила корреспонденту КП-Новосибирск главный врач «Скорой помощи» Ирина Большакова, погибшим оказался мужчина в возрасте примерно 40 лет.

— Бригада «Скорой помощи» выехала на место происшествия, — пояснила Ирина Большакова. — Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными к этому случаю. Они обсуждают ситуацию в комментариях:

— Всегда нужно смотреть по сторонам, когда переходишь через пути. Да и делать это стоит только в специальных местах.

— Не заметить поезд довольно сложно. Неужели было трудно посмотреть по сторонам?

— Соболезнования родственникам. Всякое может случиться, - пишут сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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