2019-08-06T15:30:25+03:00
Общество

Жара сменится дождями: в Новосибирск идет похолодание

Синоптики обещают пасмурную неделю
Алена КУЛЕШОВА
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На ближайшие дни новосибирцев ожидает переменная облачность и небольшие осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВНа ближайшие дни новосибирцев ожидает переменная облачность и небольшие осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На ближайшую неделю в Новосибирске ожидается небольшое понижение температуры воздуха до 25-23 градусов тепла, а также небольшие дожди.

— В городе будет присутствовать переменная облачность, в четверг и в субботу жителей города ожидает небольшой кратковременный дождь, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В ближайшие дни, с 7 по 11 августа, порывы ветра могут достигать от 4 до 1 метра в секунду, атмосферное давление будет достигать от 749 до 744 миллиметров ртутного столба. Ночью температура будет достигать от 12 до 18 градусов тепла.

По области температура воздуха будет варьироваться от 19 до 29 градусов тепла. Также ожидается облачность и небольшие осадки, в четверг и в пятницу ожидается гроза. Порывы ветра будут достигать от 6 до 11 метров в секунду.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам на ближайшие дни температуру воздуха от 19 до 29 градусов тепла, небольшую облачность и небольшой дождь в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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