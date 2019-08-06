Взрывы под Ачинском: из-за ЧП поезду «Абакан-Новосибирск» удлинили маршрут

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-06T14:33:14+03:00

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Взрывы под Ачинском внесли свои коррективы в работу железной дороги. К примеру, пришлось изменить маршрут поезда «Абакан-Новосибирск».

- Состав отправился из Абакана сегодня ,в 10:04 по местному времени, - сообщили в единой справочной службе ОАО «РЖД». - Поезд будет ехать по новому маршруту Абакан – Крутояр – Красноярск – Ачинск. В настоящее время движение на участке Красноярской железной дороги в направлении Назарово ограничено.

Однако, несмотря на удлинённый маршрут, время прибытия поезда в Новосибирск остаётся неизменным: в 7.50 утра по местному времени. Всю информацию о движении поезда пассажиры и встречающие могут уточнить по телефону: 8-800-775-00-00.

Напомним, 5 августа на военной базе под Ачинском прогремел взрыв на складе боеприпасов. Многих людей из ближайший сел пришлось эвакуировать.

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Жители Ачинска в социальных сетях пожаловались на множество взрывов, произошедших около 18.00 5 августа 2019 года. Здесь в поселке Каменка базируется воисковая часть. Очевидцы сообщают, что люди в панике бегут из поселка (подробности).

Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724276" frameborder="0"></iframe> Взрыв боеприпасов в Каменке (Красноярский край).

ИСТОЧНИК KP.RU