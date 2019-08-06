2019-08-06T17:27:36+03:00
Происшествия

На новосибирском вокзале автомобиль-погрузчик сбил проводника: мужчина в реанимации

Проводник и водитель электрокара в реанимации
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Погрузчик упал на пути после того, как сбил проводника. Фото: zapsib-sut.sledcom.ru.Погрузчик упал на пути после того, как сбил проводника. Фото: zapsib-sut.sledcom.ru.
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Ночью во вторник, 6 августа, на новосибирском вокзале произошло ЧП: автомобиль-погрузчик сбил проводника.

- В железнодорожный тупик приехал почтово-багажный вагон». Для помощи в разгрузке на перрон выехал электрокар, - описывают ситуацию в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ. - По предварительной версии, проводник вышел на перрон из поезда, чтобы помочь с погрузкой. В это время задним ходом подъезжал погрузчик и бампером задел металлическую тележку. От удара тележка отлетела и прижала к вагону проводника: мужчина потерял сознание.

Водитель погрузчика поехал задним ходом, но электрокар доехал только до конца состава и упал на железнодорожные пути.

- Точные причины и обстоятельства происшествия сейчас установить невозможно. Оба пострадавших находятся в реанимации. Как только с ними можно будет говорить, следователи выяснят картину происшедшего, - сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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